Претенденты тренируются перед Торонто

Шахматный год традиционно начался с фестиваля Tata Steel Chess Tournament в нидерландском Вейк-ан-Зее, главные турниры которого проводятся по круговой системе в 13 туров с тремя выходными. Таким образом, действо растягивается более, чем на полмесяца. «Длинный» контроль времени добавляет соревнованию внушительности и основательности. Хотя куда уж больше? Фестиваль и так бьет все рекорды стабильности: в этом году ему исполняется 86 лет.

В этот раз в «Мастерсе» не выступает Магнус Карлсен, который, однако, не поленился записать шуточное видеообращение к участникам, пообещав скоро вернуться и, говоря эвфемизмами, показать всем, кто в доме хозяин.

Среди участников — чемпион мира Дин Лижэнь. Китайский гроссмейстер практически не выступал после матча в Астане, а перед началом Tata Steel Chess Tournament вышло его интервью, где он рассказал, что все это время решал психологические проблемы, но теперь чувствует себя намного лучше.

Россиянин Ян Непомнящий, индийцы Видит Сантош Гуджрати, Рамешбабу Прагнанандха и Доммараджу Гукеш, а также представляющий Францию Алиреза Фируджа (отбор которого вызвал большой резонанс в шахматном сообществе) в апреле будут играть в турнире претендентов в Торонто, поэтому к их игре и выступлению интерес повышенный.

Также в соревновании участвуют Вэй И, чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь (оба — Китай), Пархам Магсудлу (Иран), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Йорден Ван Форест, Макс Вармердам (оба — Нидерланды) и Александр Донченко (Германия).

Интересно, что мы видим довольно большое количество результативных партий. Для любого супертурнира — это скорее исключение из правил. Еще любопытнее то, что после третьего тура из 11 результативных партий 10 было выиграно черным цветом. В четвертом туре эта тенденция немного переломилась: былыми было одержано две победы.

После четырех игровых дней лидирует «хозяин поля» Аниш Гири, который в претендентский турнир не отобрался. На его счету — одержанные в филигранном стиле победы над Цзюй Вэньцзюнь, Донченко и Гукешем, а также ничья с другом Видитом.

Фируджа отстает от лидера на пол-очка. Он начал турнир с двух побед — над Ван Форестом и бывшим коллегой по иранской сборной Магсудлу, а затем сделал ничьи с Вармердамом и Абдусатторовым.

По 2,5 очка набрали Прагнанандха, Непомнящий, Абсудатторов и Вэй И. Ян Непомнящий в первом туре буквально разгромил черными Макса Вармердама, но после этого последовало три ничьи: с Цзюй Вэньцзюнь, Видитом и Донченко. Причем, с последним Яну пришлось вести долгую и непростую оборону белыми.

Дин Лижэнь пока идет в «полтиннике», наравне с Видитом и Вармердамом. Победа над Гукешем в третьем туре уравновесилась поражением от Прагнанандхи. У остальных участников главного турнира дела пока идут похуже.

В среду 17 января на турнире был первый из трех выходных, а в четверг баталии возобновились. Соревнования завершатся 28 января.