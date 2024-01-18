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Состоялась рабочая встреча главы Курска Игоря Куцака и исполнительного директора ФШР Александра Ткачева

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17 января состоялась рабочая встреча главы города Курск Игоря Куцака и исполнительного директора Федерации шахмат России Александра Ткачева. В мероприятии приняли участие министр спорта Курской области Алексей Петухов, заместитель главы города Курск Сергей Котляров, а также руководители Федерации шахмат Курской области.

Обсуждались пути взаимодействия в развитии шахмат на территории региона, были намечены конкретные шаги по реализации дальнейших планов.

По окончании встречи Александр Ткачев посетил новый шахматный клуб, который открылся в центре Курска в декабре 2023 года. Помещение шахматного клуба, его оснащение получило высокую оценку со стороны исполнительного директора ФШР. Руководство Курска и Федерация шахмат Курской области выразили готовность к проведению соревнований самого высокого уровня на новой площадке.

Сразу после официальной части визита состоялся массовый турнир школьников, в котором приняли участие 25 команд — сильнейших коллективов города и области.

Олег Куликов

Шахматы
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