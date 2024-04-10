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Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 6 тура

Непомнящий сыграет белыми с американцем Каруаной 10 апреля
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Российский шахматист Ян Непомнящий.
Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

В канадском Торонто 10 апреля пройдут партии 6-го тура шахматного турнира претендентов 2024 года. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами с американцем Фабиано Каруаной.

Российские шахматисты играют в турнире в Канаде под флагом ФИДЕ в нейтральном статусе.

Партии 10 апреля начнутся в 21:30 по московскому времени.

Расписание 6-го тура турнира претендентов в Торонто 10 апреля

  • Гукеш Доммараджу (Индия) — Хикару Накамура (США)
  • Ян Непомнящий (Россия) — Фабиано Каруана (США)
  • Сантош Видит (Индия) — Алиреза Фируджа (Франция)
  • Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Турнирное положение: Непомнящий, Гукеш — по 3,5; Каруана — 3; Прагнанандха, Накамура — по 2,5; Видит — 2; Абасов,Фируджа — по 1,5.

Турнир претендентов завершится 22 апреля.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Шахматы
Фабиано Каруана
Ян Непомнящий
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