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Филатов считает, что шахматисту Непомнящему везет на турнире претендентов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что россиянину Яну Непомнящему пока везет на турнире претендентов.

Накануне Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в партии пятого тура турнира претендентов.

«Держим кулаки, пока везет. Надеюсь, удача будет до конца турнира с нами», — приводит слова Филатова ТАСС

После пяти туров лидируют Непомнящий и индиец Доммараджу Гукеш (по 3,5 очка). В шестом туре 10 апреля россиянин сыграет с американец Фабиано Каруаной.

Источник: ТАСС
Шахматы
Андрей Филатов
Ян Непомнящий
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