Филатов считает, что шахматисту Непомнящему везет на турнире претендентов

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов считает, что россиянину Яну Непомнящему пока везет на турнире претендентов.

Накануне Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с представителем Индии Рамешбабу Прагнанандхой в партии пятого тура турнира претендентов.

«Держим кулаки, пока везет. Надеюсь, удача будет до конца турнира с нами», — приводит слова Филатова ТАСС

После пяти туров лидируют Непомнящий и индиец Доммараджу Гукеш (по 3,5 очка). В шестом туре 10 апреля россиянин сыграет с американец Фабиано Каруаной.