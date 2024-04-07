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Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 7 апреля

Турнир претендентов-2024 продолжится 7 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В воскресенье, 7 апреля, россиянин Ян Непомнящий сыграет против представителя Индии Видит Гуджрати Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 7 апреля

  • Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).
  • Ян Непомнящий (Россия) — Видит Гуджрати (Индия).
  • Фабиано Каруана (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).
  • Ниджат Абасов (Азербайджан) — Алиреза Фируджа (Франция).

Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.

Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание

Шахматы
Ян Непомнящий
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