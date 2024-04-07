Турнир претендентов-2024 проходит с 3 по 22 апреля в Торонто (Канада). В воскресенье, 7 апреля, россиянин Ян Непомнящий сыграет против представителя Индии Видит Гуджрати Все игры начнутся в 21:30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание и трансляция партий 7 апреля

Хикару Накамура (США) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия).

Ян Непомнящий (Россия) — Видит Гуджрати (Индия).

Фабиано Каруана (США) — Гукеш Доммараджу (Индия).

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Алиреза Фируджа (Франция).

Турнир продолжится до 23 апреля. Победитель соревнований получит призовые в размере 48 тысяч евро и дополнительно 3500 евро за каждые пол-очка.

Все участники турнира сыграют друг с другом по два раза. Российские шахматисты выступают в нейтральном статусе.

Турнир претендентов по шахматам 2024: даты проведения и расписание