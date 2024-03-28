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28 марта, 12:00

Тренер сборной России объяснил, почему стоит учитывать фактор акклиматизации в турнире претендентов-2024

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Владимир Поткин и Ян Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер сборной России, бывший наставник Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» отметил, что российскому гроссмейстеру по силам удачно стартовать в турнире претендентов-2024, который стартует в Торонто 4 апреля.

— Большинство гроссмейстеров называют фаворитами Фабиано Каруану и Хикару Накамуру. Особенно учитывая, что они будут играть практически дома. Ян тоже входит в эту категорию?

— Они фавориты по рейтингу. На мой взгляд, Ян им ничем не уступает, но фактор акклиматизации правда стоит учитывать. Если выразиться футбольной терминологией, то они фактически будут играть на своем поле. Так же как и Яну было комфортнее играть турнир претендентов в Екатеринбурге. У нас там была колоссальная поддержка, привычная атмосфера. Помню, тогда мы провели сбор на Алтае, а оттуда сразу прилетели на претендентский. Временная зона, климат, питание... Все это дает небольшой плюс в копилку Накамуре и Каруане, но это вовсе не означает, что именно кто-то из них станет победителем.

Допускаю, что из-за проблем с акклиматизацией в начале турнира будет больше зевков, чем обычно. Многие игроки будут привыкать к временной разнице, адаптироваться к новым условиям.

Полностью интервью Владимира Поткина читайте на сайте «СЭ»

Владимир Поткин
Ян Непомнящий
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