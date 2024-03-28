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28 марта, 11:45

Экс-тренер Непомнящего считает, что Со и Фируджа должны были сыграть дополнительный мини-матч

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Владимир Поткин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Тренер сборной России, бывший наставник Яна Непомнящего Владимир Поткин в интервью «СЭ» отметил, что отбор на турнир претендентов-2024 вызвал много вопросов у любителей шахмат.

— У турнира претендентов-2024 будет самый низкий суммарный рейтинг (из-за участия Ниджата Абасова). Плюс не стоит забывать про скандальный отбор двух последних участников: Гукеша Доммараджу и Алиреза Фируджа, которые получили свои путевки в последних числах декабря...

— У турнира в Торонто есть своя специфика. В первую очередь отмечу, что в Индии выросло сильное поколение топ-игроков, которые по праву отобрались в турнир претендентов. Они уже не просто молодые таланты, а гроссмейстеры, которые вот-вот могут выиграть шахматную корону. Думаю, что один из важнейших факторов удачного выступления Яна в Канаде зависит от того, сможет ли он подобрать ключи к каждому из индийских гроссмейстеров.

А что касается отбора, то действительно в этот раз он получился довольно скомканным. Не готов рассуждать об участнике в номинации FIDE Circuit, у Гукеша и Гири были одинаковые шансы, но в конце года чуть лучше себя проявил первый. Хотя стихийно организованный сильный турнир в Индии во второй половине декабря — довольно спорное событие. Что касается заочной борьбы Алиреза и Уэсли Со, то, на мой взгляд, было бы честнее организовать им мини-матч. Тогда бы ни у кого не возникло никаких вопросов. А так есть ощущение, что мы наблюдали, как Фируджа участвует в искусственной гонке (обыгрывая ветеранов французских шахмат). Тем не менее правила ФИДЕ не были нарушены, поэтому Алиреза приедет в Торонто на законных основаниях.

— Карлсен считает, что из молодых шахматистов именно у Фируджа наибольшие шансы на итоговую победу.

— Соглашусь с этим мнением. Участие в турнире претендентов в Мадриде дало ему важный опыт, и сейчас он уже будет представлять реальную силу. В Испании Алиреза явно перенервничал, в Торонто это вряд ли повторится. Он может удивить. Также жду сюрприза от Прагнанандхи. Возможно, Гукеш сможет сыграть без спадов. С нетерпением жду старта, будет очень интересно.

Полностью интервью Владимира Поткина читайте на сайте «СЭ»

Владимир Поткин
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