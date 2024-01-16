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Сегодня, 23:15

Непомнящий в третий раз подряд сыграл вничью в Нидерландах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с немцем Александром Донченко в четвертом раунде международного турнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Партия завершилась после 56-го ходу. Россиянин играл белыми фигурами.

После этого матча в активе россиянина 2,5 балла.

18 января Непомнящий встретится с индийцем Гукеш Доммараджу.

Tata Steel Chess-2024 проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Турнир стартовал 12 января и завершится 28-го числа.

Шахматы
Ян Непомнящий
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