Непомнящий в третий раз подряд сыграл вничью в Нидерландах
Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с немцем Александром Донченко в четвертом раунде международного турнира Tata Steel Masters в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).
Партия завершилась после 56-го ходу. Россиянин играл белыми фигурами.
После этого матча в активе россиянина 2,5 балла.
18 января Непомнящий встретится с индийцем Гукеш Доммараджу.
Tata Steel Chess-2024 проходит в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Турнир стартовал 12 января и завершится 28-го числа.
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