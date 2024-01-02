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Смагин — о победах российских шахматисток: «В России многое держится на наших женщинах»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин высказался об успехах российских шахматисток в 2023 году.

«Ни для кого не секрет, что в России многое держится на наших замечательных женщинах. Наши шахматистки показывали прекрасные результаты практически весь год, мы выигрывали медали практически на всех крупных турнирах в классике, а под конец выиграли еще рапид и блиц. Женские шахматы в нашей стране развиваются с космической скоростью, и я уверен, что в ближайшее время мы обгоним нашим главных соперников — Индию и Китай», — приводит слова Смагина ТАСС.

Победы россиянок в 2023 году: Екатерина Лагно выиграла серию «Гран-при ФИДЕ», Александра Горячкина победила в Кубке мира, Анастасия Бондарук завоевала золото чемпионата мира по рапиду, Валентина Гунина — чемпионка мира по блицу.

Источник: ТАСС
Шахматы
Александра Горячкина
Екатерина Лагно
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