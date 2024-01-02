Шахматист Карякин сообщил, что попал в серьезное ДТП в зоне СВО
Шахматист Сергей Карякин рассказал, что во время недавней гуманитарной поездки в зону СВО попал в ДТП в Херсонской области. Он сообщил, что в ноябре, везя гуманитарную помощь, едва не разбился на машине. Шахматист сломал несколько ребер.
«Я находился за рулем и мне пришлось уходить от лобового столкновения. Все произошло буквально в доли секунды, нужно было быстро принимать решение и получилось, что мы улетели в кювет и перевернулись», — цитирует Карякина РИА «Новости».
Шахматист добавил, что никого не винит в произошедшем, но призвал быть осторожнее.
28 февраля 2022 года ФИДЕ допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии.
16 марта того же года совет ФИДЕ запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.
Новости
31 дек 2023 13:26
12
30 дек 2023 18:18
6