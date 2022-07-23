Непомнящий проиграл Карлсену на турнире в Хорватии

Российский шахматист Ян Непомнящий белыми фигурами проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в блиц на третьем этапе Grаnd Chess Tour, который проходит в столице Хорватии — Загребе.

В четвертый день соревнований гроссмейстеры играют в блиц. Карлсен и Непомнящий сыграли в пятом туре из девяти, запланированных на субботу.

Российский шахматист занимает промежуточное пятое место в таблице турнира, Карлсен — второе.

20 июля норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. С тех пор 31-летний норвежец защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина (2016) и Непомнящего (2021).