Смагин назвал глупым решение Украины запретить выезд Иванчуку на Кубок мира ФИДЕ

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин отреагировал на новость о том, что украинского гроссмейстера Василия Иванчука не выпускают из страны для участия в Кубке мира ФИДЕ.

«Честно говоря, я удивлен этим решением. Иванчуку уже давно за 50, это просто глупость, человек принес Украине столько успехов, сколько не принес кто-то иной. Конечно, его участие сделало бы Кубок мира более статусным, он обладает огромным природным талантом. Может быть, он не воспользовался своими возможностями на пике карьеры, но его уровень игры всегда был очень и очень высоким, и сам Иванчук всегда был и остается желанным гостем на любом турнире», — приводит ТАСС слова Смагина.

Соревнования стартуют в Баку 29 июля и завершатся 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в Кубке мира.

54-летний шахматист является чемпионом Европы 2004 года, финалистом чемпионата мира ФИДЕ (2001—2002), чемпионом мира по блицу (2007) и чемпионом мира по быстрым шахматам (2016). Также на его счету четыре победы на шахматных олимпиадах.