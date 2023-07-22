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Шипов считает заслуженной победу китаянки Цзюй Вэньцзюнь в матче за мировую шахматную корону

Алина Савинова
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Международный гроссмейстер Сергей Шипов оценил матч за звание чемпионки мира между китайскими шахматистками Цзюй Вэньцзюнь и Лэй Тинцзе.

«Матч был очень интересным и равным. Лэй Тинцзе показала себя с лучшей стороны, она играла очень опасно и жестко. В первой части матча она давила, доминировала, но, видимо, чемпионке мира нужна была встряска, потому что она не так часто играет. Я внимательно смотрел все партии и, честно говоря, болел за чемпионку мира. Она блестяще все сделала и по праву защитила свой титул», — приводит ТАСС слова Шипова.

В 12-й партии Вэньцзюнь одержала победу над своей соотечественницей со счетом 6,5:5,5.

Источник: https://tass.ru/sport/18338657
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