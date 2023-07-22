Шипов — о запрете шахматисту Иванчуку на выезд из Украины: «Это очень странное решение»

Международный гроссмейстер Сергей Шипов высказался о том, что украинскому гроссмейстеру Василию Иванчуку не дают разрешения на выезд из страны для участия в Кубке мира ФИДЕ.

«Это внутреннее дело Украины, их политика, но не выпускать своего исторически самого лучшего, не побоюсь этого слова, великого шахматиста — это очень странное решение. Василий Михайлович в последнее время нечасто играет, поэтому шахматные болельщики со всего мира соскучились по нему. Я знаю, что его поддержали многие сильные гроссмейстеры, и я считаю, что его обязательно нужно переправить в Баку», — приводит ТАСС слова Шипова.

Соревнования стартуют в Баку 29 июля и завершатся 25 августа. Иванчук получил wild card от ФИДЕ для участия в Кубке мира.

54-летний шахматист является чемпионом Европы 2004 года, финалистом чемпионата мира ФИДЕ (2001—2002), чемпионом мира по блицу (2007) и чемпионом мира по быстрым шахматам (2016). Также на его счету четыре победы на шахматных олимпиадах.