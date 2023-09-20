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Шипов считает, что мнение Крамника о читерстве на chess.com вполне оправдано

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Гроссмейстер Сергей Шипов высказал мнение о читерстве на сайте chess.com.

«Владимир Крамник — это авторитет и великий шахматист. К его словам и действиям нужно относиться уважительно. Какие-то негативные оценки, намеки, попытки выставить чемпиона мира в дурном свете — глупы. Да, читерство словно раковая опухоль присутствует в онлайн-состязаниях. Вылечить полностью ее невозможно, нужно мириться с этим или бороться.
А сильное желание или злой умысел это только провоцируют. Победить это читерское зло невозможно. Я понимаю Крамника, ему не хочется испытывать эту боль от поражений. И также есть много других гроссмейстеров, которые предпочитают не играть в основных зонах, чтобы сохранить ощущение, что ты хороший шахматист», — приводит RT слова Шипова.

Ранее сообщалось, что Крамник отказался играть на сайте chess.com из-за мошенников.

Источник: RT
Шахматы
Владимир Крамник
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