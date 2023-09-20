Гроссмейстер Крамник отказался играть на сайте chess.com из-за мошенников

Российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник отказался играть на сайте chess.com из-за большого количества мошенников.

«Я решил с завтрашнего дня прекратить играть на chess.com. Просто здесь слишком много явных мошенников и ничего не делается для очистки платформы от этих мелких жуликов. Жестко сказано, но это правда. Я буду продолжать делиться с заинтересованными информацией и публиковать интересную статистику. Надеюсь, что когда-нибудь вернусь, если платформа будет очищена хотя бы от явных мошенников», — написал Крамник на своей странице на сайте chess.com.

Ранее 48-летний россиянин провел несколько партий с американцем Хансом Ниманном. После Крамник назвал игру соперника необычной заявив, что Ниманн «странно» распределял время на сложные и очевидные ходы.

В сентябре 2022 года норвежец Магнус Карлсен не стал доигрывать этап Grand Chess Tour в Сент-Луисе после поражения от Ниманна в 3-м туре соревнования. Позже Карлсен обвинил американца в жульничестве. 28 августа портал Chess.com сообщил, что конфликт между шахматистами был мирно урегулирован.