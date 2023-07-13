В Москве состоится международный шахматный фестиваль

Он пройдет с 17 по 23 июля в 19-й раз. В рамках программы Международного шахматного фестиваля Moscow Open второй раз пройдет турнир звезд.

В этом году в борьбу за призовые места вступят четыре ведущих российских гроссмейстера: чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, вице-чемпион мира Сергей Карякин (Москва), трехкратный чемпион мира по блицу, чемпион России Александр Грищук (Москва), чемпион Европы, двукратный чемпион России Евгений Томашевский (Саратов), чемпион Европы, победитель Moscow Open 2022 Владислав Артемьев (Казань).

Турнир пройдет с 21 по 23 июля в два этапа. Гроссмейстеры сыграют с контролем времени по 15 минут на партию и добавлением 10 секунд на ход начиная с первого. На первом этапе участники сразятся между собой по круговой системе в два круга. 21 и 22 июля будут играться по три партии (1-й, 2-й круг соответственно). Начало в 16:00. Во втором, финальном, этапе в матче за первое место сыграют участники, занявшие 1-е и 2-е места на первом этапе. Бронзу разыграют участники, занявшие на первом этапе 3-ю и 4-ю строчки таблицы. Начало в 14:00.

Матчи будут состоять из двух партий (белыми, черными). Если результат матча 1:1, играется решающая партия — «Армагеддон», где у играющего белыми фигурами будет 6 минут, у играющего черными фигурами — 5 минут; добавка 3 секунд на ход — с 61-го хода. В случае победы в этой партии игрок выигрывает матч. Если партия завершается ничьей, то победу в матче одерживает участник, игравший черными фигурами.

23 июля по окончании матчей состоится автограф-сессия с участниками турнира звезд.

В рамках Moscow Open 2023 с 17 по 23 июля также состоятся крупные массовые турниры: этапы Кубка России среди мужчин и женщин, детский этап Кубка России «Умные дети — сильная Россия» среди мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, юношей и девушек до 15 лет. Участие в них примут более 1000 игроков разного возраста и спортивной квалификации. Участники сразятся по швейцарской системе в 9 туров.

На Moscow Open 2023 будет организована и деловая программа: всероссийский семинар судей и круглый стол «Подготовка кадров для преподавания шахмат в общеобразовательных школах». Гостей и болельщиков на форуме ждет программа дополнительных спортивных мероприятий: Кубок Национальной студенческой шахматной лиги и Кубок Анатолия Карпова по блицу. Ежедневно все желающие смогут послушать комментарии партий в режиме онлайн от именитых экспертов и провести сеанс одновременной игры в VR-шлеме.

Эльдар Мухаметов