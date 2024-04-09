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Шахматист Смагин: «Непомнящий сыграет черными на победу, если будет шанс»

Виктория Кравченко
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) рассказал, что думает о победах россиянина Яна Непомнящего в турнире претендентов в Торонто белыми фигурами.

«Черными навязать борьбу — это дополнительный, часто очень сильный риск, особо не разбежишься. Получается черными за что-то зацепиться — можно подумать, как играть на победу. Но тут все люди непростые, прошедшие сильнейшие турниры, сильнейший отбор. Черными можно выигрывать, если только белыми кто-то заигрывается», — цитирует Смагина «Газета.Ru».

Непомнящий лидирует в турнире претендентов после четырех туров. В его активе две победы и две ничьи, в сумме он набрал 3 очка. Следующим соперником будет индус Рамешбабу Прагнанандха, их партия состоится во вторник, 9 апреля. Россиянин сыграет черными.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/04/09/22742323.shtml
Ян Непомнящий
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