Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 5 тура

Пятый тур турнира претендентов по шахматам-2024 состоится во вторник, 9 апреля.

Игры пройдут в The Great Hall в Торонто (Канада). В этот день российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с Рамешбабу Прагнанандха из Индии. «СЭ» публикует полное расписание пятого игрового дня. Начало всех игр — в 21.30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: 5-й тур

Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Видит Гуджрати (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

Расписание шахматного турнира претендентов-2024 читайте в нашем материале.

Российские гроссмейстеры выступают в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.