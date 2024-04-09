Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 5 тура
Ян Непомнящий сыграет с Рамешбабу Прагнанандха на турнире претендентов 9 апреля
Пятый тур турнира претендентов по шахматам-2024 состоится во вторник, 9 апреля.
Игры пройдут в The Great Hall в Торонто (Канада). В этот день российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с Рамешбабу Прагнанандха из Индии. «СЭ» публикует полное расписание пятого игрового дня. Начало всех игр — в 21.30 по московскому времени.
Турнир претендентов по шахматам 2024: 5-й тур
Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США)
Гукеш Доммараджу (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)
Видит Гуджрати (Индия) — Фабиано Каруана (США)
Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)
Расписание шахматного турнира претендентов-2024 читайте в нашем материале.
Российские гроссмейстеры выступают в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.
Новости