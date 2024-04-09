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Турнир претендентов по шахматам 2024: расписание матчей 5 тура

Ян Непомнящий сыграет с Рамешбабу Прагнанандха на турнире претендентов 9 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Ян Непомнящий.
Фото Global Look Press

Пятый тур турнира претендентов по шахматам-2024 состоится во вторник, 9 апреля.

Игры пройдут в The Great Hall в Торонто (Канада). В этот день российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет с Рамешбабу Прагнанандха из Индии. «СЭ» публикует полное расписание пятого игрового дня. Начало всех игр — в 21.30 по московскому времени.

Турнир претендентов по шахматам 2024: 5-й тур

Алиреза Фируджа (Франция) — Хикару Накамура (США)

Гукеш Доммараджу (Индия) — Ниджат Абасов (Азербайджан)

Видит Гуджрати (Индия) — Фабиано Каруана (США)

Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — Ян Непомнящий (Россия)

Расписание шахматного турнира претендентов-2024 читайте в нашем материале.

Российские гроссмейстеры выступают в нейтральном статусе под флагом ФИДЕ.

Шахматы
Ян Непомнящий
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