Карякин: «Наших отстраняют повсюду, а к другим странам это совершенно не относится. Согласен, что это лицемерие»

Гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» высказался о текущей ситуации в спорте на фоне международных конфликтов.

«Я не лезу в другие международные конфликты, мое дело — играть в шахматы. Но в целом, конечно же, совершенно очевидно, что ситуация максимально политизирована. Наших спортсменов отстраняют повсюду, а к другим странам это совершенно не относится. Конечно, это обидно. Но я считаю, что надо с пользой использовать это время. Может быть, это как раз исторический шанс для развития, например, шахмат внутри нашей страны. Этим обязательно надо пользоваться.

Конечно, согласен, что это лицемерие. Если мы вспомним, что в Олимпийской хартии сказано о спорте вне политики, то здесь, наоборот, спорт идет как инструмент политики и давления на Россию», — сказал Карякин «СЭ».

28 февраля 2022 года FIDE допустила российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе и объявила, что не будет проводить официальные шахматные соревнования и мероприятия в России и Белоруссии.

16 марта того же года совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в соревнованиях под эгидой организации.