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Сегодня, 15:15

Карякин о тренере СКА Ротенберге: «У него очень ясный ум, он фонтанирует идеями»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Роман Ротенберг.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гроссмейстер Сергей Карякин поделился с «СЭ» мнением о главном тренере СКА Романе Ротенберге.

Ранее Карякин рассказал, что его шахматная партия с Ротенбергом завершилась вничью.

«Роман Борисович был больше организатором, чем участником. Должен был все контролировать! Помимо хоккеистов СКА там же было и дети, которые занимаются в «Красной машине», куда кстати ходит и мой ребенок. А так у Романа Борисовича действительно очень ясный ум, он фонтанирует разными идеями. Именно Роман Борисович придумал, как объединить хоккей и шахматы. Считаю это правильной инициативой. Мы в ближайшее время планируем подписать меморандум о сотрудничестве между шахматной федерацией Московской области и хоккейным клубом СКА. Будем двигаться в этом направлении», — сказал Карякин «СЭ».

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 83 очками после 60 матчей.

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Шахматы
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Сергей Карякин (шахматы)
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