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8 февраля, 18:00

Лазарев стал лауреатом премии Москвы

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Состоялась церемония вручения премий города Москвы в области физической культуры и спорта. Одним из лауреатов премии стал президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев. Так были отмечены большие усилия федерации и лично ее президента по развитию шахмат (как профессиональных, так и массовых, в том числе детских и ветеранских) в столичном регионе.

Ежегодная премия города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма присуждается с 2003 года за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление здоровья и организацию активного отдыха граждан, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.

(Пресс-служба ФШР)

Шахматы
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