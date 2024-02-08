Лазарев стал лауреатом премии Москвы

Состоялась церемония вручения премий города Москвы в области физической культуры и спорта. Одним из лауреатов премии стал президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев. Так были отмечены большие усилия федерации и лично ее президента по развитию шахмат (как профессиональных, так и массовых, в том числе детских и ветеранских) в столичном регионе.

Ежегодная премия города Москвы в области физической культуры, спорта и туризма присуждается с 2003 года за наиболее значимые мероприятия и работы, направленные на укрепление здоровья и организацию активного отдыха граждан, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности.

(Пресс-служба ФШР)