Шахматист Федосеев обыграл Широва на турнире серии «Гран-при» в Белграде

Россиянин Владимир Федосеев белыми фигурами обыграл Алексея Широва в матче третьего тура группового этапа турнира серии «Гран-при» в Белграде.

В других встречах с участием россиянин в группе А Дмитрий Андрейкин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом, а Александр Грищук — с французом Этьеном Бакро.

В группе В Никита Витюгов белыми фигурами разошелся миром с иранцем Амином Табатабаи.

Встреча в группе D между Александром Предке, который играл черными фигурами, и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровом также завершилась вничью. Для Предке эта ничья стала третьей в трех сыгранных матчах.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.