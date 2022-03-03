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3 марта, 23:35

Шахматист Федосеев обыграл Широва на турнире серии «Гран-при» в Белграде

Анна Горшкова
Корреспондент

Россиянин Владимир Федосеев белыми фигурами обыграл Алексея Широва в матче третьего тура группового этапа турнира серии «Гран-при» в Белграде.

В других встречах с участием россиянин в группе А Дмитрий Андрейкин белыми фигурами сыграл вничью с американцем Сэмом Шенклендом, а Александр Грищук — с французом Этьеном Бакро.

В группе В Никита Витюгов белыми фигурами разошелся миром с иранцем Амином Табатабаи.

Встреча в группе D между Александром Предке, который играл черными фигурами, и азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровом также завершилась вничью. Для Предке эта ничья стала третьей в трех сыгранных матчах.

В турнире на каждом этапе участвуют 16 шахматистов, которые разделены на четыре группы по четыре участника. После шести туров группового этапа победитель каждого квартета выходит в полуфинал.

Александр Грищук
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