Смагин — о Гуниной: «Она лидер по натуре и часто ведет за собой команду»

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин в комментарии для «СЭ» выразил поддержку Валентине Гуниной в связи с ее болезнью.

Ранее Гунина в интервью «СЭ» рассказала, что болеет волчанкой.

«История уже давняя. Она молодец, старается и борется. Мы в первую очередь, поддерживаем ее морально. Самое главное, чтобы она чувствовала себя востребованной в коллективе. Она лидер по натуре и часто ведет за собой команду. Да, конечно, перепады в игре у нее бывают. Это как раз связано с болезнью. Я думаю, что она потихонечку преодолевает эти последствия. Мы все надеемся, что болезнь пройдет, и она вернется к той великолепной форме, которая у нее была. Во всяком случае, на чемпионате мира по блицу она продемонстрировала, что если она в хорошем состоянии, то это по-прежнему та Валя Гунина, которую мы любим и которая выигрывала огромное количество разных соревнований», — сказал Смагин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

30 декабря 2023 года 34-летняя Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу в Самарканде, набрав 14 очков в 17 турах.