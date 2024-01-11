Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:10

Смагин — о Гуниной: «Она лидер по натуре и часто ведет за собой команду»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин в комментарии для «СЭ» выразил поддержку Валентине Гуниной в связи с ее болезнью.

Ранее Гунина в интервью «СЭ» рассказала, что болеет волчанкой.

Валентина Гунина. «Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью

«История уже давняя. Она молодец, старается и борется. Мы в первую очередь, поддерживаем ее морально. Самое главное, чтобы она чувствовала себя востребованной в коллективе. Она лидер по натуре и часто ведет за собой команду. Да, конечно, перепады в игре у нее бывают. Это как раз связано с болезнью. Я думаю, что она потихонечку преодолевает эти последствия. Мы все надеемся, что болезнь пройдет, и она вернется к той великолепной форме, которая у нее была. Во всяком случае, на чемпионате мира по блицу она продемонстрировала, что если она в хорошем состоянии, то это по-прежнему та Валя Гунина, которую мы любим и которая выигрывала огромное количество разных соревнований», — сказал Смагин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

30 декабря 2023 года 34-летняя Гунина стала победительницей чемпионата мира по блицу в Самарканде, набрав 14 очков в 17 турах.

Шахматы
Валентина Гунина
0
Читайте также
Экс-глава Международного союза биатлонистов Бессеберг не признал обвинения в коррупции
Махачев назвал имя своего следующего соперника
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гунина рассказала о побочных эффектах волчанки

Гунина рассказала о помощи ФШР в борьбе с тяжелой болезнью

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости