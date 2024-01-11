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Сегодня, 18:15

Гунина рассказала о помощи ФШР в борьбе с тяжелой болезнью

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Валентина Гунина.
Фото Этери Кублашвили

Трехкратная чемпионка Европы, пятикратная чемпионка России Валентина Гунина, болеющая тяжелым системным аутоиммунным заболеванием «волчанка», отметила, что получает поддержку от Федерации шахмат России и Минспорта.

«Огромное спасибо ФШР, руководителю федерации Андрею Васильевичу Филатову и Минспорту за помощь. Все анализы по волчанке, а они очень дорогие, я сдаю через больницу для членов сборной России. В Сеченовке лежу бесплатно, — заявила «СЭ» Гунина. — Сама оплачиваю таблетки, сессии с психологом и психотерапевтом, массаж. Так что основную нагрузку на себя берет федерация, более мелкие расходы оплачиваю из призовых. Хотя порой эти расходы и бывают существенными. Особенно когда не получается что-то выиграть.
Каждые полгода прохожу обязательное УМО, как член сборной России. И там есть тест: надо крутить велотренажер или бежать по беговой дорожке. Последний раз мне выпала дорожка. Понятно, что для спортсменов на ней дают сверхнагрузку. А мне тяжело в горку-то идти, не говоря уже о беге. Врач сильно переживала, спрашивала, не потеряю ли я сознание. Но мне так нужен был этот допуск, что я буквально вцепилась в поручень и выполнила норматив».

На ЧМ-2023 по блицу в Самарканде Гунина второй раз в своей карьере стала чемпионкой мира.

Валентина Гунина. «Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью

Шахматы
Валентина Гунина
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