Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:00

Гунина рассказала о побочных эффектах волчанки

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валентина Гунина.
Фото Global Look Press

Шахматистка Валентина Гунина, болеющая тяжелым системным аутоиммунным заболеванием «волчанка», в интервью «СЭ» рассказала о последствиях болезни.

— Может ли наступить ремиссия?

— Да, волчанка может уйти в ремиссию. Пока не испытывала этого, поэтому не очень верю. Но если ремиссия наступит, то тогда ты живешь как обычный человек. До момента, пока тебя снова не накроет. Это как мини-бомба замедленного действия, как во всех иммунных болезнях. Главное, чтобы не пошло дальше, но, к сожалению, начались проблемы с почками. Мой лечащий врач была крайне недовольна, добавила еще таблеток. Начались проблемы и со зрением. Один глаз стал себя странно вести. На последнем осмотре сказали, что у меня катаракта. Это побочный эффект гормона.

Выписали капли, которые очень противные. От них у меня начинаются проблемы с носом. Люди думают, что у меня сильный насморк, но на самом деле это просто эффект капель. То есть проблемы множатся, но стараюсь относиться к этому с юмором. Например, насчет катаракты сказала врачам, что мне только старческих болезней не хватало. (Смеется.) Задело и нервную систему. На фоне волчанки разыгралась и фибромиалгия. Такая проблема есть у Леди Гаги. В США это считается серьезной болезнью, она постоянно проделывает курс уколов. У нас же ставят эту проблему под вопрос.

— Сейчас ситуации, которые вы считали тяжелыми до болезни, наверняка кажутся забавными.

— Не то слово. В том же Самарканде ребята жалуются: зря поехал на тот или иной турнир, сколько рейтинга опустил. Смотрю на них и думаю: о чем они? Хотя для меня самой когда-то заваленный экзамен в университете казался концом света. Сейчас смешно это вспоминать. На самом деле, болезнь делает тебя сильнее. Как бы банально это ни звучало. Потому что если ты не соберешься, не начнешь жить по четкому графику, то просто будешь лежачим.

Видела людей с волчанкой, которые так сильно худеют, что потом реально не могут встать. Главное, не довести себя до такого состояния. Иначе организм просто не сможет восстановиться.

34-летняя Гунина является двукратной чемпионкой мира по блицу, трехкратной чемпионкой Европы и пятикратной чемпионкой России.

Валентина Гунина. «Порой не работают пальцы и мне тяжело двигать фигуры». Валентина Гунина побеждает в шахматах и борется с тяжелой болезнью

Шахматы
Валентина Гунина
0
Читайте также
«Аталанта» обыграла «Милан» и вышла в полуфинал Кубка Италии
Махачев назвал имя своего следующего соперника
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Грищук пожелал здоровья Гуниной и поздравил с победой на чемпионате мира

Смагин — о Гуниной: «Она лидер по натуре и часто ведет за собой команду»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости