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Сборная России победила Польшу на командном чемпионате Европы

21:12
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Сборная России одержала победу над командой Польши в матче четвертого тура командного чемпионата Европы по шахматам.

Встреча закончилась со счетом 2,5 — 1,5 в пользу россиян.

Даниил Дубов черными фигурами одержал победу над Радославом Войташеком. Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с Яном-Криштофом Дудой, Кирилл Алексеенко белыми — с Кацпером Пёруном, Владислав Артемьев черными — с Павелом Теклафом.

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Иван Шитик все материалы автора
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