Сборная России победила Польшу на командном чемпионате Европы
21:12
Сборная России одержала победу над командой Польши в матче четвертого тура командного чемпионата Европы по шахматам.
Встреча закончилась со счетом 2,5 — 1,5 в пользу россиян.
Даниил Дубов черными фигурами одержал победу над Радославом Войташеком. Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с Яном-Криштофом Дудой, Кирилл Алексеенко белыми — с Кацпером Пёруном, Владислав Артемьев черными — с Павелом Теклафом.
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю