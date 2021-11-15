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Футболисты «Спартака» пожелали удачи Непомнящему в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Карлсеном

14:49
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Футболисты «Спартака» обратились к российскому шахматисту Яну Непомнящему перед матчем с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам.

Игроки московского клуба пожелали российскому шахматисту удачи и призвали россиян болеть за Непомнящего.

Матч Карлсен — Непомнящий пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/ruchess_ru/status/1460179456463716354

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