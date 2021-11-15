Футболисты «Спартака» пожелали удачи Непомнящему в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Карлсеном

Футболисты «Спартака» обратились к российскому шахматисту Яну Непомнящему перед матчем с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам.

Игроки московского клуба пожелали российскому шахматисту удачи и призвали россиян болеть за Непомнящего.

Матч Карлсен — Непомнящий пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.