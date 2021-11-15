Футболисты «Спартака» пожелали удачи Непомнящему в матче за звание чемпиона мира по шахматам с Карлсеном
14:49
Футболисты «Спартака» обратились к российскому шахматисту Яну Непомнящему перед матчем с норвежцем Магнусом Карлсеном за звание чемпиона мира по шахматам.
Игроки московского клуба пожелали российскому шахматисту удачи и призвали россиян болеть за Непомнящего.
Матч Карлсен — Непомнящий пройдет с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Знаю несколько регбистов, которые получают 500 000 рублей в месяц. Но это потолок». Василий Артемьев — о карьере, травмах, «Русском ниндзя» и работе с Моргенштерном
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю