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Тренер Непомнящего — о матче с Карлсеном: «Ян хорошо настроен и мотивирован»

22:59
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Тренер Владимир Поткин рассказал о ходе подготовки россиянина Яна Непомнящего к матчу за шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«Безусловно, психология имеет в шахматах очень большое значение, особенно в матчах за корону, — цитирует тренера RT. — Все-таки за стол садятся только два шахматиста, и все внимание приковано к ним. Тут очень важно правильно войти в матч. Мы все это с Непомнящим проговариваем, он это хорошо знает и даже в какой-то степени репетирует процесс. Поэтому, думаю, никаких проблем возникнуть не должно.

Ян хорошо настроен, он достаточно мотивирован, сконцентрирован, при этом чувствует себя комфортно. Знаете, у спортсменов есть такое выражение: на старте нужно чувствовать себя как на сковородке, но не на раскалннной и не на холодной. Важно выбрать правильную температуру, то есть понимать свой ритм, пребывать в хорошем тонусе и быть ко всему готовым».

Матч за звание чемпиона мира пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).

Дополнительная информация:

https://russian.rt.com/sport/news/928239-trener-nepomnyaschii-shahmaty-karlsen

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Евгений Петров все материалы автора
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