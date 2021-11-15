Тренер Владимир Поткин рассказал о ходе подготовки россиянина Яна Непомнящего к матчу за шахматную корону с действующим чемпионом Магнусом Карлсеном из Норвегии.

«Безусловно, психология имеет в шахматах очень большое значение, особенно в матчах за корону, — цитирует тренера RT. — Все-таки за стол садятся только два шахматиста, и все внимание приковано к ним. Тут очень важно правильно войти в матч. Мы все это с Непомнящим проговариваем, он это хорошо знает и даже в какой-то степени репетирует процесс. Поэтому, думаю, никаких проблем возникнуть не должно.

Ян хорошо настроен, он достаточно мотивирован, сконцентрирован, при этом чувствует себя комфортно. Знаете, у спортсменов есть такое выражение: на старте нужно чувствовать себя как на сковородке, но не на раскалннной и не на холодной. Важно выбрать правильную температуру, то есть понимать свой ритм, пребывать в хорошем тонусе и быть ко всему готовым».

Матч за звание чемпиона мира пройдёт с 24 ноября по 16 декабря в Дубае (ОАЭ).