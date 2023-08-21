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Рязанцев — о победе Горячкиной в Кубке мира по шахматам: «Александра взяла верх в борьбе нервов»

Алина Савинова
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Российский гроссмейстер Александр Рязанцев прокомментировал победу россиянки Александры Горячкиной над болгаркой Нургюл Салимовой в финале Кубка мира по шахматам.

«В первую очередь хотелось бы поздравить Горячкину с победой. Она уверенно прошла весь турнир. Конечно, финал получился сложным, но по-другому и не бывает. Успех Александры можно назвать абсолютно заслуженным, поскольку она действовала с большим запасом. Во втором тай-брейке у Салимовой имелись шансы зацепить ничью в эндшпиле, но в итоге она нашла такой неудачный вариант, что получила бесперспективную позицию. Последняя ошибка оказалась роковой. Горячкина взяла верх в борьбе нервов», — цитирует Рязанцева RT.

В финале турнира Горячкина на тай-брейке обыграла Салимову — 1,5:05. Две партии с классическим контролем времени завершились вничью.

Кубок мира по шахматам 2023 года проходил в Баку.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1191391-ryazancev-goryachkina-kubok-mira
Шахматы
Александра Горячкина
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