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Сегодня, 18:16

Шахматистка Горячкина стала второй россиянкой, обладательницей Кубка мира

Руслан Минаев
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Александра Горячкина.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира-2023 в Баку. В финале на тай-брейке она обыграла представительницу Болгарии Нургюл Салимову — 1,5:05.

Таким образом, шахматистка стала второй россиянкой, которая победила на Кубке мира. Горячкина присоединилась к Александре Костенюк, обыгравшей ее в финале турнира в 2021 году. Костенюк в марте 2023-го получила спортивное гражданство Швейцарии.

Среди мужчин Кубок мира выигрывали Петр Свидлер — в 2011-м, Владимир Крамник — в 2013-м и Сергей Карякин — в 2015-м.

Александра Горячкина
Александра Костенюк
Владимир Крамник
Петр Свидлер
Сергей Карякин (шахматы)
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