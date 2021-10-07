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Российская команда выиграла чемпионат мира

7 октября, 23:06

В Ситжесе прошел командный чемпионат мира ФИДЕ среди женщин. Российские шахматистки показали феноменальный результат, выиграв все свои матчи.

В финале наши спортсменки победили команду Индии. За российскую команду выступали Александра Горячкина, Александра Костенюк, Екатерина Лагно, Полина Шувалова и Алина Кашлинская. Капитан — Сергей Рублевский.

— Российские спортсменки, недавно выигравшие золото на онлайн-олимпиаде ФИДЕ в составе сборной страны, в очередной раз подтвердили свой высочайший класс и профессиональный уровень отечественной шахматной школы, столь убедительно завоевав золотые медали, — сказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Этери Кублашвили

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