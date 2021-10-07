Федерация шахмат России представила своих номинантов

Национальная спортивная премия — одна из главных наград в области спорта в нашей стране.

Министерство спорта Российской Федерации вместе с болельщиками и экспертами называют лучших в 11 номинациях. В 2021 году национальная спортивная премия будет вручаться в 12-й раз. Федерация шахмат России традиционно направила заявки в нескольких номинациях.

«ГОРДОСТЬ РОССИИ»

Спортсмен года — гроссмейстер Ян Непомнящий. Победитель турнира претендентов ФИДЕ (2020/21), получивший право сыграть матч на первенство мира по шахматам с чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Спортсменка года — гроссмейстер Александра Костенюк. Победительница двух онлайн-олимпиад ФИДЕ в составе сборной России (2020 и 2021). Бронзовый призер чемпионата России (2020). Победительница первого Кубка мира по шахматам среди женщин (2021). Чемпионка мира по шахматам в составе женской сборной России (2021).

Тренер года — гроссмейстер Владимир Поткин. Результаты его воспитанника Яна Непомнящего: чемпион России (2020), победитель первой онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России (2020), победитель турнира претендентов ФИДЕ (2020/21).

«СПОРТИВНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ»

Международный гроссмейстер Юрий Авербах. Юрий Львович Авербах является старейшим гроссмейстером мира, в феврале 2022 года ему исполнится 100 лет.

«СПОРТИВНЫЙ ОБЪЕКТ РОССИИ»

Центральный дом шахматиста имени М. М. Ботвинника.

«СПОРТИВНЫЙ ПАРНАС»

«Лучший журналист» — номинирована Эльмира Мирзоева, с мая 2019 года — автор и ведущая единственной шахматной передачи на телевидении. Программа «Игры королей» выходит два раза в месяц на канале «Матч! Страна».

«Лучшая спортивная печатная и медиапродукция» — «Шахматная школа. Учебник для младших классов». Учебник издан рельефно-точечным шрифтом Брайля и ориентирован на обучение шахматам детей-инвалидов по зрению в возрастной группе от шести лет.

«ЭПОХА В СПОРТЕ»

Гроссмейстер Александра Костенюк. В 2004 году стала десятой женщиной в мире, завоевавшей звание международного гроссмейстера среди мужчин. Чемпионка мира (2008). Победительница первого Кубка мира среди женщин (2021). Чемпионка мира в составе сборной России (2017, 2021). Победительница Всемирной шахматной олимпиады в составе женской сборной России (2010, 2012, 2014). Вице-чемпионка мира среди женщин (2001). Вице-чемпионка мира среди женщин в составе сборной России (2011, 2015, 2019). Чемпионка Европы (2004). Чемпионка России (2005, 2016), бронзовый призер чемпионата России (2020). Победительница онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России (2020, 2021).

Этери Кублашвили