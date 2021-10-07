Уфа примет Суперфиналы чемпионатов России

Суперфиналы 74-го чемпионата России среди мужчин и 71-го чемпионата России среди женщин пройдут с 8 по 21 октября в Уфе. Соревнования проводятся в рамках программы «Шахматы в музеях», реализуемой Федерацией шахмат России и Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

В открытом турнире примут участие Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов, Андрей Есипенко, Кирилл Алексеенко, Владимир Федосеев, Максим Матлаков, Александр Предке, Павел Понкратов, Александр Рахманов, Максим Чигаев, Александр Мотылев и Александра Горячкина. Трехкратная чемпионка России Александра Горячкина стала первой женщиной, которая сыграет в мужском чемпионате страны.

Участницами женского турнира станут Полина Шувалова, Алина Кашлинская, Наталья Погонина, Валентина Гунина, Алиса Галлямова, Анастасия Боднарук, Ольга Гиря, Лея Гарифуллина, Марина Гусева, Алина Бивол, Дарья Войт и Евгения Овод.

Действующий чемпион страны Ян Непомнящий не сыграет в Суперфинале, так как готовится к матчу за звание чемпиона мира. Недавно стало известно, что у претендента появился новый официальный спонсор — инвестиционная компания Marathon Group.

Этери Кублашвили