Решение о допуске зрителей на турнир претендентов по шахматам будет принято вместе с Роспотребнадзором

Решение о допуске зрителей на турнир претендентов по шахматам в Екатеринбурге будет принято в апреле, сообщает ТАСС со ссылкой на 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Решение будет приниматься совместно с Роспотребнадзором.

В апреле, ближе к возобновлению, будет принято решение — будет проводиться турнир со зрителями или без. А может, будет допущено ограниченное количество, — сказал Карпов. — Сейчас все меняется еженедельно, и мы поэтому постоянно находимся на связи с Роспотребнадзором. Решение по зрителям будет принято совместно".

Турнир претендентов был приостановлен весной 2020 года из-за пандемии коронавируса. Возобновится он 19 апреля. После первого круга лидируют в таблице россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка). Победитель турнира получит право провести матч за шахматную корону с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.