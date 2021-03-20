Непомнящий обыграл Карлсена и вышел в финал шахматного онлайн-турнира

Российский шахматист Ян Непомнящий обыграл действующего чемпиона мира, норвежца Магнуса Карлсена в полуфинале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

Непомнящий и Карлсен провели четыре партии в быстрые шахматы. В первом матче победил россиянин со счетом 2,5:1,5, во втором победу с таким же счетом одержал норвежец. По итогам тай-брейка Непомнящий оказался сильнее Карлсена.

В финале турнира Непомнящий встретится с голландцем Анишем Гири. Решающие матчи пройдут 20 и 21 марта.