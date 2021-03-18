В Ханты-Мансийске завершилась окружная универсиада

В Югорской шахматной академии прошел чемпионат автономного округа, проводившийся в рамках XXI Универсиады студентов образовательных организаций высшего образования ХМАО — Югры.

20 шахматистов из пяти учреждений автономного округа — Югорский государственный университет (ЮГУ), Сургутский государственный университет (СурГУ), Ханты-Мансийская государственная медицинская академия (ХМГМА), Нижневартовский государственный университет (НВГУ) и Сургутский государственный педагогический университет (СурГПУ) — сыграли в шахматном турнире с контролем времени 30 минут + 5 секунд на каждый ход начиная с первого. В этом году соревнования проводились в режиме онлайн.

Места в личном зачете распределились следующим образом. Мужчины: 1. Султан Одениязов (ХМГМА). 2. Александр Скурихин (ЮГУ). 3. Евгений Ковалев (ЮГУ). Женщины: 1. Анастасия Гульченко (СурГПУ). 2. Виктория Хазова (СурГУ). 3. Юлия Скорнякова (СурГУ). Командный зачет: 1. Югорский государственный университет. 2. Сургутский государственный университет. 3. Ханты-Мансийская государственная медицинская академия.

«Ежегодно участвуем в этих соревнованиях буквально с первого турнира, когда шахматы вошли в программу универсиады. В прошлом году наши спортсмены показали достойный уровень игры, и в этом году нам удалось подтвердить статус победителей», — рассказала представитель команды Югорского государственного университета Альбина Нурмагомедова.

С 25 по 30 марта в Ханты-Мансийске пройдет первенство округа среди юношей и девушек 2004 — 2009 годов рождения, посвященное 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Соревнования состоятся в формате командного турнира.

(Руслан Соломатин)