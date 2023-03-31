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Дворкович поприветствовал возможное включение шахмат в программу Игр ШОС

Руслан Минаев
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Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович положительно оценил возможное включение шахмат в программу Игр Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Это не вопрос ФИДЕ, конечно, это вопрос наших коллег. Мы приветствуем включение шахмат в любые мультиспортивные соревнования в любой точке мира, в любых регионах. Мы делаем для этого очень много.

Если крупные объединения политического характера хотят в своей спортивной повестке использовать шахматы, мы этому только рады», — цитирует Дворковича ТАСС.

Ранее с инициативой о проведении таких Игр выступал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Источник: ТАСС
шахматы
ФИДЕ
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