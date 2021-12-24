Президент ФШР высоко оценил шахматный талант Владимира Потанина

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал товарищеский матч между известным бизнесменом Владимиром Потаниным и гроссмейстером Яном Непомнящим. Победитель турнира претендентов-2020/21 выиграл черными после напряженной борьбы.

«Владимир Олегович [Потанин] показал высокий уровень игры, — отметил «СЭ» Филатов. — Очень интересно был разыгран дебют, применены интересные новинки. Они были интересны в том числе профессиональным шахматистам. Поздравляю его с великолепным уровнем игры. Такой матч приведет к популяризации шахмат. Это факт. Зря Владимир Олегович скрывал свои таланты. Мы видели его как хоккеиста, а он еще и хорошего уровня шахматист. Благодарен ему за то, что он поддерживает и помогает шахматам».

Отметим, что компания Потанина «Норникель» в этом году стала партнером Непомнящего.