Глава ФИДЕ Дворкович отреагировал на то, что Дубов помогал Карлсену перед матчем с Непомнящим

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович отреагировал на то, что российский шахматист Даниил Дубов помогал норвежцу Магнусу Карлсену в подготовке к матчу за мировую шахматную корону с Яном Непомнящим.

«Я не считаю, что здесь вообще нужно обсуждать моральную сторону вопроса. В конце концов, во всех видах спорта тренер-иностранец — это нормально. Другое дело, могут быть нюансы, связанные с тем, скажем, что кто-то когда-то с кем-то вместе тренировался, готовился. Но, как бы то ни было, это личный выбор Даниила Дубова, который я не осуждаю. Мог бы я поступить так же на его месте? Ну я все-таки не гроссмейстер... Но, если честно, я бы так не поступил. Впрочем, это не означает, что так поступить не мог Даниил», — цитирует «Коммерсантъ» Дворковича.

Карлсен победил Непомнящего со счетом 7,5:3,5, выиграв 4 партии из 11 и отстоял титул чемпиона мира.

Скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего