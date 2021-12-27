Непомнящий набрал четыре очка в первый день чемпионата мира по быстрым шахматам

Российский шахматист Ян Непомнящий набрал четыре очка по итогам первого дня чемпионата мира по рапиду, сообщает ТАСС.

В воскресенье прошли пять туров из 13 запланированных. Непомнящий победил грека Димитроса Мастровасилиса, поляка Бартоша Соцко, Видита Гуджрати из Индии, а также сыграл вничью с Нодирбеком Абдусатторовым из Узбекистана и украинцем Антоном Коробовым.

Также по четыре очка набрали Александр Грищук и Владимир Федосеев. По 3,5 очка в активе Максима Матлакова, Евгения Найера, Александра Предке и Давида Паравяна. Лидерами после первого игрового дня являются действующий чемпион мира по классическим шахматам, рапиду и блицу норвежец Магнус Карлсен, поляк Ян-Кшиштоф Дуда и грузин Баадур Джобава, в их активе по 4,5 очка.

У женщин после первого дня лидируют россиянки Валентина Гунина и Александра Костенюк, набравшие по четыре очка в четырех партиях. Анастасия Боднарук набрала 3,5 очка, Полина Шувалова, Евгения Овод, Екатерина Лагно, Алина Бивол, Ольга Баделько, Лея Гарифуллина — по 3, Александра Горячкина — 2,5. Всего в женском турнире запланировано 11 туров.