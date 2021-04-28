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Президент Федерации шахмат России назвал большим успехом победу Непомнящего на турнире претендентов

13:36

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов прокомментировал победу Яна Непомнящего на турнире претендентов в Екатеринбурге.

«Успех Непомнящего — это большая победа российских шахмат. Мы поздравляем всех любителей с победой Яна. Его уверенная игра была основана не только на технической подготовке, но и потому что он вовремя вакцинировался нашим «Спутником V». Он получил психологическую уверенность на турнире, теперь пусть трепещет Карлсен — ведь Норвегия такую вакцину не закупает», — цитирует ТАСС Филатова.

Победа на турнире претендентов позволит Непомнящему встретиться с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года в Дубае.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11247869

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