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Непомнящий назвал Карлсена фаворитом в матче за мировую шахматную корону

18:58
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Досрочно ставший участником матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий заявил, что считает фаворитом действующего чемпиона норвежца Магнуса Карлсена.

«Шансы свои оцениваю нормально, мне кажется, любой матч — это всегда 50 на 50. Понятно, что действующий чемпион всегда фаворит, почти в любом случае. Довольно длинная история у нас с Магнусом за доской, в целом мы хорошо друг друга знаем, поэтому будет интересный матч», — сказал Непомнящий ТАСС.

Гроссмейстер рассказал, что в ближайшее время будет решать, как готовиться к матчу.

«Думаю, нужно взять какой-то перерыв, неделю, прийти в себя. Потом уже заниматься, готовиться, изучать стиль соперника», — отметил Непомнящий.

Россиянин встретится с действующим чемпионом мира Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11257605

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