Непомнящий назвал Карлсена фаворитом в матче за мировую шахматную корону

Досрочно ставший участником матча за мировую шахматную корону россиянин Ян Непомнящий заявил, что считает фаворитом действующего чемпиона норвежца Магнуса Карлсена.

«Шансы свои оцениваю нормально, мне кажется, любой матч — это всегда 50 на 50. Понятно, что действующий чемпион всегда фаворит, почти в любом случае. Довольно длинная история у нас с Магнусом за доской, в целом мы хорошо друг друга знаем, поэтому будет интересный матч», — сказал Непомнящий ТАСС.

Гроссмейстер рассказал, что в ближайшее время будет решать, как готовиться к матчу.

«Думаю, нужно взять какой-то перерыв, неделю, прийти в себя. Потом уже заниматься, готовиться, изучать стиль соперника», — отметил Непомнящий.

Россиянин встретится с действующим чемпионом мира Карлсеном в матче за мировую шахматную корону, который состоится с 24 ноября по 16 декабря в Дубае.