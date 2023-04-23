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Сегодня, 10:30

Поткин заявил, что Непомнящий и Лижэнь идут на полнокровную борьбу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин ответил, насколько ход борьбы в матче за мировую шахматную корону между его подопечным и китайцем Дин Лижэнем соответствует ожиданиям.

«Матч выдался ярким и непредсказуемым. Трудно было предположить заранее, что в нем будет столько результативных партий, что и Дин, и Ян будут идти на полнокровную борьбу, даже когда позиция не позволяет этого. Такой боевой настрой на игру с открытым забралом идет от обоих шахматистов с самого начала, и это очень интересно. От обоих требуется максимальная самоотдача каждый день. Китайский спортсмен показывает очень хорошую игру, сильную подготовку. Например, во французской защите он здорово провел один отрезок, отыграл по первой линии, но по совокупности Ян держал концентрацию от начала до конца и проявил больше хладнокровия. Видно, что для Дина этот матч очень важен, он борется в каждой партии», — приводит слова Поткина RT.

Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 5-4. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, россиянин будет играть черными.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1139671-potkin-nepomnyaschii-din
шахматы
Владимир Поткин
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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