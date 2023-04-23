Поткин заявил, что Непомнящий борется до конца и использует каждый шанс

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал, насколько команда довольны тем, как развивается матч за мировую шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Во-первых, очень хорошо, что Ян вышел в счете вперед и стабилизировал игру. Едва ли не каждую партию мы видим эмоциональные качели, и они очень сильно влияют на игру и задают тон поединкам. Поэтому важно, что ему удалось одержать победу в седьмой партии и склонить чашу весов в свою пользу. Что касается девятой игры, то в ней инициатива полностью принадлежала нашему шахматисту, он контролировал ситуацию. Мог где-то побороться за победу, но в целом ничейный результат был хорош с точки зрения общего расклада матча. Меня радует, что Ян борется до конца, использует каждый шанс. Даже в эндшпиле, когда остается совсем мало материала», — приводит слова приводит слова Поткина RT.

Непомнящий сохранил преимущество над Лижэнем — 5-4. Десятая партия состоится в воскресенье, 23 апреля, россиянин будет играть черными.