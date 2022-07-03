Поткин сказал, что доволен игрой Непомнящего на турнире в Мадриде

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что пока рано поздравлять его подопечного с победой на турнире претендентов в Мадриде.

«Давайте все-таки дождемся окончательных результатов, ведь в спорте всякое бывает. Но хочется верить, что необходимый результат будет достигнут. Что касается игры Яна на этом турнире, то я, безусловно, им доволен. В отличие от других участников, которые потерпели по несколько поражений, он прошел дистанцию без осечек и, что особенно важно, не только побеждал в те моменты, когда была возможность это сделать, но и держал трудную оборону», — сказал Поткин в интервью RT.