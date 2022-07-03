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Сегодня, 11:57

Поткин сказал, что доволен игрой Непомнящего на турнире в Мадриде

Виктория Кравченко
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Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин считает, что пока рано поздравлять его подопечного с победой на турнире претендентов в Мадриде.

«Давайте все-таки дождемся окончательных результатов, ведь в спорте всякое бывает. Но хочется верить, что необходимый результат будет достигнут. Что касается игры Яна на этом турнире, то я, безусловно, им доволен. В отличие от других участников, которые потерпели по несколько поражений, он прошел дистанцию без осечек и, что особенно важно, не только побеждал в те моменты, когда была возможность это сделать, но и держал трудную оборону», — сказал Поткин в интервью RT.

За два тура до окончания соревнований Непомнящий опережает ближайших конкурентов на два очка.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1021644-potkin-nepomnyaschii-ocenka
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