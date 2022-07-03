Тренер Непомнящего заявил, что результаты шахматиста на турнире претендентов превзошли его ожидания

Владимир Поткин, тренер российского шахматиста Яна Непомнящего заявил, что результаты спортсмена на турнире претендентов в Мадриде (Испания) превзошли его ожидания.

«Думаю, пять побед и ни одного поражения на сегодняшний день — отличный результат. Обычно для первого места хватает и меньшего количества очков. Так что нынешний результат уже превзошел наши ожидания — он сыграл лучше, чем мы рассчитывали.

Ян демонстрирует на этом турнире очень яркую игру. Особенно я бы хотел отметить стартовый поединок, в котором он играл с Дин Лижэнем. Многие называли китайского шахматиста одним из фаворитов турнира, но Непомнящему удалось навязать ему сложную борьбу черными и провести отличную атаку на короля», — приводит RT слова Поткина.

За два тура до конца турнира претендентов Непомнящий опережает ближайших преследователей на два очка.

Турнир претендентов завершится 4 июля, тай-брейк при необходимости состоится 5 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.