Нестеров поделился мнением об уровне развития шахмат в Азии

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Арсений Нестеров заявил, что развитие шахмат в Азии находится на очень высоком уровне.

«Я думаю, если говорить об элитном уровне, то игроки там более-менее равные. Если говорить об игроках попроще, то в Азии они сильнее. С другой стороны, в Индии сейчас шахматный бум, сборная Узбекистана выиграла Всемирную шахматную олимпиаду, чемпионы мира у мужчин и женщин китайцы, много турниров высокого уровня проводится в Азии, так что уровень азиатских шахмат очень высок, ничем не хуже европейского или американского», — цитирует Нестерова ТАСС.

28 февраля 2023 года на генассамблее Азиатской шахматной федерации (ACF) в Абу-Даби был рассмотрен и утвержден переход Федерации шахмат России из Европейского шахматного союза (ECU) в ACF.