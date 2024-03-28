Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

28 марта, 15:09

Нестеров считает жульничество одной из главных проблем онлайн-шахмат

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Арсений Нестеров заявил, что жульничество является одной из главных проблем, которая вызывает дискуссии у игроков в онлайн-шахматах.

«Говоря о жульничестве, нужно разделять живые шахматы и онлайн. В онлайн-пространстве это одна из главных проблем. Об этом постоянно ведутся дискуссии, у шахматистов появляется паранойя, они выдвигают обвинения. В живых шахматах эта проблема стоит не так остро», — цитирует Нестерова ТАСС.

В 2022 году норвежец Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве, но 28 августа 2023-го Chess.com объявил о мирном урегулировании спора между шахматистами.

В начале сентября 2023 года российский шахматист Владимир Крамник провел две партии с Ниманном на портале Chess.com, после чего заявил о странностях в игре американца и заявил, что больше не хочет с ним играть.

Источник: https://tass.ru/sport/20380399
Магнус Карлсен
Ханс Ниманн
0
Читайте также
«Автомобилист» обыграл «Металлург» во втором матче полуфинала Кубка Гагарина
Кубок России не отменили из-за покушения на губернатора Мурманской области
Космонавтов эвакуировали из спускаемого аппарата корабля «Союз МС-24»
Тренер «Магнитки» собрался расстрелять своего игрока и заменить судей искусственным интеллектом. Что произошло после матча «Металлург» - «Автомобилист»
Вопрос двери: штрафы за недопуск газовщиков в дома введут в этом году
Адвокат предупредил об опасности случайно полученных денег на карту
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нестеров поделился мнением об уровне развития шахмат в Азии

Дни шахмат прошли на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ
Новости
RSS RSS
Все новости