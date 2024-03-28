Нестеров считает жульничество одной из главных проблем онлайн-шахмат

Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров Арсений Нестеров заявил, что жульничество является одной из главных проблем, которая вызывает дискуссии у игроков в онлайн-шахматах.

«Говоря о жульничестве, нужно разделять живые шахматы и онлайн. В онлайн-пространстве это одна из главных проблем. Об этом постоянно ведутся дискуссии, у шахматистов появляется паранойя, они выдвигают обвинения. В живых шахматах эта проблема стоит не так остро», — цитирует Нестерова ТАСС.

В 2022 году норвежец Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве, но 28 августа 2023-го Chess.com объявил о мирном урегулировании спора между шахматистами.

В начале сентября 2023 года российский шахматист Владимир Крамник провел две партии с Ниманном на портале Chess.com, после чего заявил о странностях в игре американца и заявил, что больше не хочет с ним играть.