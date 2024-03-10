Нестеров отметил, что в мужских турнирах выступает большое количество шахматисток высокого уровня

Серебряный призер юниорского чемпионата мира по шахматам Арсений Нестеров рассказал, как относится к тому, что шахматистки могут играть на одних турнирах с мужчинами.

«Я не могу сказать, что у женщин какая-то особая игра. Здорово, что они могут принимать участие в открытых турнирах вместе с мужчинами, тем более что сейчас много сильных девушек, играющих на высоком уровне. Я об этом никогда не задумываюсь, нет такого, что я их недооцениваю или мне тяжело психологически с ними играть, играю с девушками так же, как и с мужчинами», — приводит ТАСС слова Нестерова.

Ранее 21-летний российский гроссмейстер занял восьмое место на турнире «Аэрофлот опен». На него допускались мужчины и женщины, чей рейтинг в Международной шахматной федерации превышает 2 300 единиц.